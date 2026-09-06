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У третьому раунді переговорів з США беруть участь радники з нацбезпеки Франції, Британії і Німеччини

Після переговорів відбудеться брифінг. 

У третьому раунді переговорів з США беруть участь радники з нацбезпеки Франції, Британії і Німеччини
Українська перемовна команда
Фото: hromadske

У переговорах у Києві з американськими представниками Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером 6 вересня візьмуть участь радники з питань національної безпеки Франції, Великої Британії та Німеччини. Про це президент Володимир Зеленський повідомив за результатами двох перших переговорних раундів, передає кореспондент LB. 

Володимир Зеленський подякував американській команді за те, що вона прибула до України. 

«Дуже вдячні за все. Дякуємо Сполученим Штатам за підтримку і президенту Трампу за те, що дозволив бути тут, в Україні. Після зустрічі в Російській Федерації для нас дуже важливо було, що в Україні сьогодні головні переговорники президента Трампа. В нас вже пройшло дві панельні дискусії», – сказав він.

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Президент також висловив вдячність, що участь у третьому раунді братимуть європейці.

«Дуже важливо робити все, щоби ця війна закінчилася. Тут ми всі на одному боці, дуже хочемо, щоб війни не було, щоб не було страждань», – додав глава країни, наголосивши, що війна має закінчитися справедливим миром.

Після завершення перемовин відбудеться брифінг для преси. 

Переговори з США

Минулоріч та на початку цього року Україна, США і Росія проводили тристоронні переговори з метою напрацювати умови для припинення вогню і згодом – для завершення війни. Вагомим результатом зустрічей стало відновлення обміну полоненими, однак досягнути консенсусу в військово-політичному блоці не вдалося. Росія вимагає виведення українських військ з усієї території Донбасу. Вашингтон пропонував встановити там буферну зону. Україна категорично проти того, аби віддавати свою землю Росії.

Після початку операції США і Ізраїлю проти Ірану тристоронні зустрічі зупинилися. Віткофф і Кушнер літали до Москви, але не до Києва. Нинішній візит є для них першим. До України вони приїхали після того, як 5 вересня зустрічалися в Росії із Путіним. 

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