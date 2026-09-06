Медіа: США вперше не долучилися до військових навчань НАТО біля Ісландії

США вперше не взяли участі у щорічних військових навчаннях НАТО "Північний вікінг" біля Ісландії, які проводять уже кілька десятиліть, пише Politico.

Під час цьогорічних навчань сили Альянсу відпрацьовували пошук російських підводних човнів. У маневрах брали участь німецькі розвідувальні літаки, канадські військові кораблі та бельгійські винищувачі.

Водночас американські кораблі та літаки цього разу до навчань не долучилися. За даними видання, це стало помітним свідченням дистанціювання адміністрації президента США Дональда Трампа від НАТО.

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Сили Альянсу під керівництвом французького командира прагнули продемонструвати, що європейські країни та Канада здатні самостійно забезпечувати оборону регіону.

"Ми бачимо, як Європа та Канада активізують свої дії. Ми бачимо це буквально тут, в Ісландії", – сказав очільник директорату оборони при МЗС Ісландії Йонас Алланссон.

При цьому США повністю не зникли з регіону. Американські будівельні бригади ВМС продовжують споруджувати об'єкти у військовій зоні аеропорту Кефлавік, а американська сторона також допомагала з плануванням навчань.

Ісландія розташована поблизу маршруту, яким російські атомні підводні човни можуть виходити з баз на Кольському півострові в Атлантичний океан. Йдеться про стратегічну ділянку між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

У НАТО вважають цей регіон важливим для контролю доступу російських підводних човнів до Атлантики.

"Для НАТО і для Росії це справді лінія розмежування. Росіяни, якщо їм вдасться контролювати доступ до цієї прогалини й вивести свої підводні човни на інший бік, отримають повну свободу дій в Атлантиці", – зазначив високопоставлений представник Альянсу.

Під час навчань німецький розвідувальний літак підтримував зв'язок із міжнародною флотилією біля узбережжя Ісландії, складав карту морського дна та передавав розвідувальні дані. Одним із завдань було перевірити, наскільки швидко та ефективно сили НАТО можуть обмінюватися інформацією в складних арктичних умовах.

Відхід США від активної ролі в НАТО відбувається на тлі зростання напруженості у відносинах із Росією.

Ситуація в Арктиці також загострилася після того, як Трамп минулого року погрожував придбати або захопити Гренландію – автономну територію Данії, яка є членом НАТО. Це викликало занепокоєння серед союзників США.

Водночас Вашингтон неодноразово допускав можливість скорочення американської військової присутності в Європі.

На цьому тлі спільні навчання європейських союзників і Канади набувають додаткового значення. Особливо показовим є те, що цього разу США не відігравали в них провідної ролі.