Медіа: Інтерпол скасував розшук понад 24 тисяч сирійських паспортів

Рішення ухвалили після тривалої роботи відділення Інтерполу в Дамаску.

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Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) скасувала сповіщення від 2024 року, за яким 24 511 сирійських паспортів вважалися викраденими.

Про це повідомив директор з міжнародного співробітництва Міністерства внутрішніх справ Сирії Абдул Рахім Джабара, пише агентство SANA.

За його словами, рішення ухвалили після тривалої роботи відділення Інтерполу в Дамаску та департаменту міжнародного співробітництва сирійського МВС. Вони встановили, що відповідне сповіщення було необґрунтованим і ґрунтувалося на недостовірній інформації.

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Джабара зазначив, що в листопаді 2024 року, після звільнення Алеппо, режим Башара Асада подав запит на внесення цих документів до переліку викрадених. Тоді стверджувалося, що паспорти нібито викрали з міського центру імміграції та паспортного контролю.

"Однак паспорти були належним чином видані та доставлені їхнім законним власникам", – заявив сирійський посадовець.

Через внесення документів до міжнародного переліку їхніх власників затримували за кордоном, а паспорти конфісковували. Це ускладнювало подорожі та обмежувало свободу пересування людей.

Після скасування сповіщення ці обмеження мають бути усунені.