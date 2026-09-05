США знищили три іранські танкери у відповідь на ракетну атаку по військових кораблях

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Військові Центрального командування США (CENTCOM) 5 вересня завдали ударів по трьох іранських танкерах із сирою нафтою.

Це сталося після того, як Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) випустив балістичні ракети у бік двох американських військових кораблів, які патрулювали регіональні води, заявив CENTCOM.

Авіаносець і міноносець ВМС США успішно ухилилися від атаки Ірану. Унаслідок обстрілу жоден американський військовослужбовець не постраждав.

У відповідь на дії Ірану американські сили повністю вивели з ладу танкери M/T Downy поблизу острова Харк та M/T Stark 1 біля Джаска. Також в Оманській затоці військові США повністю знищили порожній танкер M/T Kylo (відомий як Noxen). По ньому завдали кількох критичних ударів після того, як екіпажу наказали залишити судно.

Усі три знищені танкери входили до багатомільярдної тіньової мережі, яка фінансує КВІР і його регіональних союзників.