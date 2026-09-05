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Трамп підписав указ про скасування захисту сірих вовків у США

Природозахисні групи розкритикували цей крок і погрожують звернутися до суду.

Трамп підписав указ про скасування захисту сірих вовків у США
Мексиканські сірі вовки
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп підписав указ про скасування статусу видів під загрозою зникнення для сірого вовка та його підвиду – мексиканського вовка.

Про це повідомляє BBC.

Це рішення відкриває шлях фермерам до відстрілу хижаків для захисту худоби. В указі зазначено, що скотарі відіграють “важливу роль” у ланцюжку постачання продуктів та культурній спадщині США.

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Водночас природозахисні групи розкритикували цей крок, заявивши, що він може зірвати довгострокові зусилля щодо відновлення популяцій вовків, які перебувають під загрозою зникнення.

За інформацією Служби рибних ресурсів та дикої природи США, у 2025 році в дикій природі країни налічили 319 мексиканських вовків, хоча під час відновлення їхньої популяції у 1998 році їх було лише чотири.

Тим часом у США нараховують приблизно 18 тисяч сірих вовків, хоча їх все ще вважають під загрозою зникнення, оскільки більша частина їхнього середовища існування була знищена людьми.

Спроба виключити їх зі списку на федеральному рівні у 2022 році зайшла в глухий кут через судовий процес. Деякі активісти вже заявили про намір знову звернутися до суду, якщо Міністерство внутрішніх справ США виконає указ Трампа.

Виконавчий наказ не дає власникам ранчо негайного дозволу на відстріл вовків, які полюють на худобу, а натомість дає міністру внутрішніх справ Дугу Бургуму 90 днів, щоб визначити, чи популяції сірих та мексиканських вовків достатньо відновилися, щоб їх можна було виключити зі списку видів, які перебувають під загрозою.

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