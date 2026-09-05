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Словаччина викликає посла Росії через удар по будівлі СБУ у Києві

Поблизу будівлі СБУ у Києві знаходиться консульський відділ посольства Словаччини.

Словаччина викликає посла Росії через удар по будівлі СБУ у Києві
Фото: zemavek.sk

Словаччина засудила російську атаку по Києву 4 вересня, під час якої безпілотник влучив у будівлю СБУ поблизу консульського відділу посольства Словаччини. У Братиславі викликали посла Росії для пояснень.

Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар.

За словами Бланара, будівля СБУ розташована поблизу консульського відділу словацького посольства в Києві. Через безпекові обмеження приміщення використовують обмежено, тому на момент атаки там нікого не було.

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"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню атаку російського безпілотника на будівлю Служби безпеки України, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини в Києві", – заявив словацький міністр.

Він закликав Росію утримуватися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних.

Юрай Бланар також заявив, що доручив викликати посла Росії у Словацькій Республіці.

Словацька сторона закликала обидві сторони уникати подальшої ескалації, яка, за словами міністра, посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню війни.

"Я наказав викликати посла Росії у Словацькій Республіці", – зазначив Бланар.

  • У СБУ наголосили, що російський дрон цілеспрямовано скерували в кабінет керівника СБУ Олександра Поклада. Очільник СБУ не зазнав ушкоджень. 
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