Словаччина викликає посла Росії через удар по будівлі СБУ у Києві

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Словаччина засудила російську атаку по Києву 4 вересня, під час якої безпілотник влучив у будівлю СБУ поблизу консульського відділу посольства Словаччини. У Братиславі викликали посла Росії для пояснень.

Про це повідомив міністр закордонних та європейських справ Словаччини Юрай Бланар.

За словами Бланара, будівля СБУ розташована поблизу консульського відділу словацького посольства в Києві. Через безпекові обмеження приміщення використовують обмежено, тому на момент атаки там нікого не було.

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"Ми рішуче засуджуємо сьогоднішню атаку російського безпілотника на будівлю Служби безпеки України, розташовану поблизу консульського відділу посольства Словаччини в Києві", – заявив словацький міністр.

Він закликав Росію утримуватися від дій, які можуть загрожувати життю та безпеці цивільних.

Юрай Бланар також заявив, що доручив викликати посла Росії у Словацькій Республіці.

Словацька сторона закликала обидві сторони уникати подальшої ескалації, яка, за словами міністра, посилює напруженість і не сприяє мирному врегулюванню війни.

"Я наказав викликати посла Росії у Словацькій Республіці", – зазначив Бланар.

Росія 4 вересня вдень атакувала дроном будівлю СБУ в центрі Києва. Внаслідок атаки постраждали не менше 12 людей. Сімох з них госпіталізували.