Ворог атакував дроном складське приміщення на Полтавщині

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

На Полтавщині окупанти атакували дроном складське приміщення одного із приватних підприємств.

Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Дяківнич.

"У Полтавській громаді відбулося влучання ворожого БпЛА по складському приміщенню одного з приватних підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки", – ідеться у повідомленні.

Станом на зараз, повідомлень щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється.