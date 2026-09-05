Ворог атакував дроном складське приміщення на Полтавщині

На Полтавщині окупанти атакували дроном складське приміщення одного із приватних підприємств.
Про це повідомляє очільник ОВА Віталій Дяківнич.
"У Полтавській громаді відбулося влучання ворожого БпЛА по складському приміщенню одного з приватних підприємств. Вибуховою хвилею пошкоджено прилеглі будинки", – ідеться у повідомленні.
Станом на зараз, повідомлень щодо травмованих не надходило. Інформація уточнюється.
- Вночі російські війська повторно атакували ударними безпілотниками інфраструктурний об’єкт на Одещині, який уже зазнавав ударів раніше.