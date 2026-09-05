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На Херсонщині за добу ворог вбив та поранив 29 цивільних, – ОВА

Зі звільнених громад регіону вдалося евакуювати 17 людей.

На Херсонщині за добу ворог вбив та поранив 29 цивільних, – ОВА
Атака в Херсоні
Фото: ГУ ДСНС у Херсонській області в Telegram

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 39 населених пунктів Херсонщини. Через атаки ворога двоє людей загинули, ще 27 зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Кізомис, Дніпровське, Новодмитрівка, Томина Балка, Дар'ївка, Микільське, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Зарічне, Інгулець, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Берислав, Дудчани, Високе, Урожайне, Новорайськ, Осокорівка, Любимівка, Біляївка, Нововоскресенське, Бургунка, Золота Балка, Милове, Нововоронцовка, Тягинка та місто Херсон.

Окупанти били по критичній, транспортній  та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 5 приватних будинків. Також окупанти понівечили банківську установу,  стільникову вежу, маршрутне таксі та приватні автомобілі.

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 27 – дістали поранення.

Також зі звільнених громад регіону евакуювали 17 людей.  

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