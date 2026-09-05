Через атаки РФ на Запоріжжі постраждали шестеро людей

Упродовж минулої доби армія РФ здійснила 1032 удари по 61 населеному пункту Запорізької області. Шестеро людей поранені.
Про це повідомляє Запорізька ОВА.
Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Заливному, Таврійському, Юрківці, Запасному, Мирівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Преображенці, Червоному Яру, Васинівці, Сонячному, Червоній Криниці, Новоданилівці та Новосолошиному.
767 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Балабине, Комишуваху, Новомиколаївку, Біленьке, Розумівку, Новояковлівку, Підгірне, Кущове, Новоолександрівку, Ясну Поляну, Степногірськ, Плавні, Приморське, Павлівку, Лук’янівське, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новопавлівку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Чарівне, Білогір’я, Рибне, Добропілля, Прилуки, Святопетрівку, Новоселівку, Копані та Тернувате.
Зафіксовані два обстріли із РСЗВ по Плавнях та Гуляйпільському.
244 артилерійських удари завдані по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю та Прилуках.
Надійшли 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.