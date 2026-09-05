Через атаки РФ на Запоріжжі постраждали шестеро людей

Надійшли 42 повідомлення про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.

244 артилерійських удари завдані по Річному, Червонодніпровці, Григорівці, Запорожцю, Запасному, Новояковлівці, Степногірську, Степовому, Плавнях, Приморському, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Залізничному, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю, Білогір’ю, Преображенці, Святопетрівці, Добропіллю та Прилуках.

Зафіксовані два обстріли із РСЗВ по Плавнях та Гуляйпільському.

Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Заливному, Таврійському, Юрківці, Запасному, Мирівці, Омельнику, Микільському, Василівському, Преображенці, Червоному Яру, Васинівці, Сонячному, Червоній Криниці, Новоданилівці та Новосолошиному.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

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