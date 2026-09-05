Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1260 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та 5 РСЗВ.

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З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 495 050 російських солдатів.

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