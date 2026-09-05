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Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 495 050 російських солдатів.

Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1260 російських окупантів
Фото: EPA/UPG

Минулої доби Сили оборони України ліквідували ще 1260 російських солдатів, знищили 3 ворожі танки та 5 РСЗВ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.09.26 склали:

Фото: Генштаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 495 050 (+1 260) осіб 
  • танків – 12 328 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 25 273 (+1) од.
  • артилерійських систем – 49 227 (+65) од.
  • РСЗВ – 2 093 (+5) од.
  • засоби ППО – 1 604 (+0) од.
  • літаків – 441 (+0) од.
  • гелікоптерів – 355 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 2 502 (+13) од.
  • БПЛА оперативно–тактичного рівня – 499 809 (+1 898) од.
  • крилаті ракети – 5 070 (+0) од.
  • кораблі / катери – 35 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 144 043 (+401) од.
  • спеціальна техніка – 4 644 (+8) од.

Дані уточнюються.

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