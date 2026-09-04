Генштаб: 207 бойових зіткнень відбулося на фронті від початку доби

Найгарячіше на Покровському напрямку, там відбили 29 ворожих атак.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Від початку доби 4 вересня на фронті відбулося 207 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав 59 авіаційних ударів, скинув 216 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6768 дронів-камікадзе та здійснив 1721 обстріл населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби противник завдав чотирьох авіаударів, скинув 13 авіабомб, здійснив 124 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, два з яких – із застосуванням РСЗВ.

Реклама

Упродовж доби на Південно-Слобожанському напрямку противник сім разів штурмував позиції наших підрозділів у бік населених пунктів Лошакове, Охрімівка, Чугунівка, Зарубинка та в районі Стариці. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив п’ять атак у бік населених пунктів Радьківка, Ківшарівка та Куп’янськ.

На Лиманському напрямку наші оборонці успішно відбили сім спроб загарбників просунутися в бік населених пунктів Шийківка, Дробишеве, Лиман, Діброва та в районі Новоселівки.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили чотири спроби загарбників іти вперед поблизу Озерного та Кривої Луки.

На Краматорському напрямку штурмових дій з боку окупантів не відзначено.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбивали 16 ворожих штурмів поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Русиного Яру, Софіївки та у бік населених пунктів Павлівка, Вільне, Степанівка. Два боєзіткнення досі тривають.

Усього 29 атак відбито на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Матяшеве, Сергіївка, Новопавлівка та в районах населених пунктів Удачне й Молодецьке. Одне боєзіткнення ще триває.

Одну атаку окупантів відбили наші захисники на Олександрівському напрямку в районі Новогеоргіївки.Шість атак окупантів відбито на Гуляйпільському напрямку в напрямках населених пунктів Добропілля, Воздвижівка, Копані, Цвіткове та Чарівне.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника біля Малої Токмачки, Степногірська та Щербаків.

Минулося без штурмових дій противника на Придніпровському напрямку.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.