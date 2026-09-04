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Росія атакувала раніше пошкоджені обстрілами підприємства на Житомирщині

Про загиблих і поранених інформації наразі немає.

Росія атакувала раніше пошкоджені обстрілами підприємства на Житомирщині
ДСНС працює після обстрілу, фото ілюстративне
Фото: ДСНС України

Росія продовжує завдавати ударів по підприємствах на Житомирщині, які вже зазнали руйнувань унаслідок попередніх атак.

Про це повідомив керівник ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, наразі інформації про загиблих чи постраждалих немає.

«На місці тривають роботи з ліквідації наслідків ворожого удару. Працюють спеціальні служби та слідчо-оперативні групи. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Під час тривоги перебувайте в безпечних місцях та дотримуйтеся правил безпеки», - наголосив очільник області.

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