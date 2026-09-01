Унаслідок російського обстрілу Житомирської області виникли пожежі на промисловому підприємстві та у складському приміщенні. Попередньо, люди не постраждали.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.
Одне із займань рятувальникам уже вдалося загасити. На іншому об’єкті пожежа досі триває. Роботу надзвичайників ускладнює загроза повторних російських ударів.
Після обстрілу сапери ДСНС також обстежили територію, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети. Інформацію про наслідки атаки та можливі постраждалих уточнюють.
Нічний обстріл України
- Вночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загинули 12 людей, серед них – громадянин Індії.
- За інформацією президента Зеленського, лише у Києві до рятувальних робіт залучено 350 працівників ДСНС.
- По Одесі та області ворог гатив КАБами. Багато абонентів залишились без електропостачання. У столиці окупанти поцілили по залізничному депо.