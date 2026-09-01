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Росіяни обстріляли Житомирщину: виникли пожежі на підприємстві та складі

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Росіяни обстріляли Житомирщину: виникли пожежі на підприємстві та складі
ДСНС працює після обстрілу
Фото: ДСНС України

Унаслідок російського обстрілу Житомирської області виникли пожежі на промисловому підприємстві та у складському приміщенні. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Одне із займань рятувальникам уже вдалося загасити. На іншому об’єкті пожежа досі триває. Роботу надзвичайників ускладнює загроза повторних російських ударів.

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Після обстрілу сапери ДСНС також обстежили територію, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети. Інформацію про наслідки атаки та можливі постраждалих уточнюють.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нічний обстріл України

  • Вночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загинули 12 людей, серед них – громадянин Індії.
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