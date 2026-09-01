За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Унаслідок російського обстрілу Житомирської області виникли пожежі на промисловому підприємстві та у складському приміщенні. Попередньо, люди не постраждали.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Одне із займань рятувальникам уже вдалося загасити. На іншому об’єкті пожежа досі триває. Роботу надзвичайників ускладнює загроза повторних російських ударів.

Реклама

Після обстрілу сапери ДСНС також обстежили територію, щоб виявити можливі вибухонебезпечні предмети. Інформацію про наслідки атаки та можливі постраждалих уточнюють.

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Фото: ДСНС України

Нічний обстріл України

Вночі росіяни масовано атакували Україну дронами та ракетами. Загинули 12 людей, серед них – громадянин Індії.