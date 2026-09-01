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Росіяни обстріляли Харків і 15 населених пунктів області

Армія окупантів застосовувала по Харківщині дві ракети, керовану авіаційну бомбу та майже 100 дронів різних тип

Росіяни обстріляли Харків і 15 населених пунктів області
Наслідки російських обстрілів Харківської області

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів у селищі Золочів зазнали гострої реакції на стрес 30-річна жінка, 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик.

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Також ворог атакував безпілотниками Шевченківський район Харкова. 

Росіяни застосовували по Харківщині дві ракети, керовану авіаційну бомбу та майже 100 дронів різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобілі, мікроавтобус, гараж, магазин, скутер (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди (с. Ковалі); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Олександрівка), електромережі (с. Гнилиця); 
  • в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків (с. Комарівка), електромережі (с. Язикове);
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), електромережі (м. Дергачі); 
  • у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Лозова), складську будівлю (с. Веселе), електромережі (с. Нововолодимирське).

Наслідки російських обстрілів Харківської області
Наслідки російських обстрілів Харківської області

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