Армія окупантів застосовувала по Харківщині дві ракети, керовану авіаційну бомбу та майже 100 дронів різних тип

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Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 15 населених пунктів області.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів у селищі Золочів зазнали гострої реакції на стрес 30-річна жінка, 7-річна дівчинка і 3-річний хлопчик.

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Також ворог атакував безпілотниками Шевченківський район Харкова.

Росіяни застосовували по Харківщині дві ракети, керовану авіаційну бомбу та майже 100 дронів різних типів.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено 6 приватних будинків, 2 автомобілі, мікроавтобус, гараж, магазин, скутер (сел. Золочів), приватний будинок, господарчі споруди (с. Ковалі);

у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок (с. Нова Олександрівка), електромережі (с. Гнилиця);

в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків (с. Комарівка), електромережі (с. Язикове);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Слатине), електромережі (м. Дергачі);

у Лозівському районі пошкоджено цивільне підприємство (м. Лозова), складську будівлю (с. Веселе), електромережі (с. Нововолодимирське).