Учора на дороги Києва та Київської області повернулися “фантоми” – спеціальні патрульні автомобілі.
Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.
“810 постанов за один день – це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості”, – зазначив Білошицький.
- “Фантоми” майже не відрізняються від звичайних авто. Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці. Майже всі порушення фіксуватимуться без зупинки транспортного засобу.
- Пізніше “фантоми” мають з’явтитися в інших областях. Також їхня кількість збільшиться в майбутньому.
- До повномасштабного вторгнення “Фантоми” пропрацювали лише місяць, однак за цей час зафіксували понад 26 тисяч порушень.