За день винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

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Учора на дороги Києва та Київської області повернулися “фантоми” – спеціальні патрульні автомобілі.

Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

За результатами їхньої роботи 31 серпня винесено 810 постанов за порушення ПДР, зафіксовані в автоматичному режимі.

“810 постанов за один день – це насамперед 810 випадків нехтування встановленими обмеженнями швидкості”, – зазначив Білошицький.

“Фантоми” майже не відрізняються від звичайних авто. Ці авто оснащені системами контролю швидкості рухомих транспортних засобів, які дають змогу вимірювати швидкість як під час руху самого "фантома", так і коли він стоїть у певному місці. Майже всі порушення фіксуватимуться без зупинки транспортного засобу.