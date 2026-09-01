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В Україні фіксують аномальне зниження рівня води в річках

Зокрема в західних областях України та на Закарпатті.

В Україні фіксують аномальне зниження рівня води в річках
Зниження води в річках
Фото: Український гідрометцентр/Facebook

Через тривалу спеку в західних областях України та на Закарпатті фіксують аномальне зниження рівня води в річках.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

01-15 вересня на рiчках басейну Дністра та суббасейнів Сяну, Західного Бугу зберігатиметься малоінтенсивне зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.

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Триватиме подальше зменшення водності річок до маловоддя та нижче, на більшості ділянок річок з значним заростанням русел водною рослинністю. На окремих ділянках малих рiчок це призведе до відсутності стоку, що в свою чергу спровокує подальше ускладнення роботи водогосподарського комплексу.

На рiчках суббасейну Тиси (Закарпатська область) також очікується зниження рівнів води до найнижчих значень за весь період спостережень.

"На верхніх ділянках Тиси та її притоках очікується зменшення водності річок до критеріїв маловоддя, а в басейнах річок Рiка, Боржава, Латориця та Уж - нижче за критерії маловоддя, що призведе до подальшого ускладнення функцiонування водогосподарського комплексу", - йдеться в повідомлення.

Оголошено ІІІ рівень небезпеки - коричневий.

  • 1 вересня в Україні буде переважно без опадів, середня денна температура +28°. В більшості областей з 1 по 3 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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