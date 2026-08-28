У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду: місто компенсує кошти "Київвододоканалу"

Раніше у "Київводоканалі" заявляли, що чинний тариф не покриває витрат.

Київська міська рада планує зберегти для населення чинний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас місто компенсуватиме "Київводоканалу" різницю між цим тарифом і фактичною вартістю послуг.

Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді.

Різницю між коштами, які підприємство отримає від споживачів, та його фактичними витратами пропонують покривати з бюджету столиці. У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить не допустити різкого зростання вартості послуг для населення і водночас забезпечити фінансову стабільність "Київводоканалу".

Що передувало?

Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.

Отож 21 липня у КМДА зазначили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства.