З фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
ЕксклюзивЗ фінальної редакції Програми уряду на 2026-2027 зникли мінімальна пенсія 6000 гривень і орієнтир зарплати вчителя
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Росіяни атакували Україну балістикою та БПЛА: вибухи у Києві, Полтаві, Запоріжжі та Кривому Розі
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
Суд дозволив Єрмаку їздити по областях після "одномоментного надходження низки листів" від командирів
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
В Україні завдяки неонатальному скринінгу виявили понад тисячу випадків рідкісних захворювань у новонароджених
Росіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та крилатими ракетами. 15 загиблих, понад 30 поранених (оновлено)
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
У Міноборони роз’яснили, як саме Євгенія Хмару звільнили з військової служби
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Голова ОУН Богдан Червак: «Коновалець принципово відмовлявся від посад в уряді, бо вважав, що головне — це збройні сили, фронт»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Владислав Польський, командир роти, який вивіз пікапом поранених: «Ще хвилин 10–15, і все було б сумно»
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України попри заяву Зеленського щодо Косова
ГоловнаКиїв

У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду: місто компенсує кошти "Київвододоканалу"

Раніше у "Київводоканалі" заявляли, що чинний тариф не покриває витрат.

У Києві планують зберегти для населення чинний тариф на воду: місто компенсує кошти "Київвододоканалу"
У Києві хочуть зберегти чинні тарифи на воду
Фото: krapka.club

Київська міська рада планує зберегти для населення чинний тариф на централізоване водопостачання та водовідведення. Водночас місто компенсуватиме "Київводоканалу" різницю між цим тарифом і фактичною вартістю послуг.

Відповідний проєкт рішення зареєстрували в Київраді.

Різницю між коштами, які підприємство отримає від споживачів, та його фактичними витратами пропонують покривати з бюджету столиці. У пояснювальній записці зазначається, що це дозволить не допустити різкого зростання вартості послуг для населення і водночас забезпечити фінансову стабільність "Київводоканалу".

Що передувало?

Раніше підприємство пропонувало значно вищий тариф – майже 90 грн за кубометр. За його розрахунками, водопостачання мало коштувати 50,69 грн за кубометр замість нинішніх 16,16 грн, а водовідведення – 38,21 грн замість 14,22 грн. КМДА повідомляла, що економічно обґрунтована вартість справді наближається до 90 грн, однак запроваджувати такий тариф для населення місто не планує.

Отож 21 липня у КМДА зазначили, що для киян вартість послуги централізованого водопостачання та водовідведення буде 63,79 грн за кубометр. Такий тариф для населення встановила Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг. У "Київводоканалі", своєю чергою, заявляли, що цей тариф не покриває фактичних витрат підприємства.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies