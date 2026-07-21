Зросте на 200-300 гривень для родини з трьох людей: у Києві підвищать тариф на водопостачання

Місто відмовилося встановлювати вартість, яку обґрунтували в Київводоканалі, але перегляд тарифу все рівно буде.

Київ не погодив запровадження тарифу в майже 90 гривень за кубометр централізованого водопостачання холодної води. Ця вартість є економічно обґрунтованою, але наразі її не застосовуватимуть, повідомили в КМДА.

Для киян вартість послуги централізованого водопостачання і водовідведення становитиме 63,79 грн за кубометр. Вона була затверджена Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ще у 2024 році.

«Таким чином, враховуючи середньостатистичне споживання холодної води в Києві, для родини з трьох осіб плата за воду збільшиться на 200–300 грн», – повідомили в КМДА.

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Терміну підвищення не уточнили. Пресслужба адміністрації не надала додаткової інформації до цього допису. Інформацію в ньому опублікована як відповідь на розповсюдження інформації, що нібито готують підвищення до 80-90 грн. КМДА фактично підтверджує підвищення тарифу, але не зазначила, коли воно відбудеться.

Контекст

Днями Київводоканал повідомив про намір змінити тарифи на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів. Там повідомили, що чинний тариф для населення був незмінним з 2022 року і покривав собівартість на виробництво послуг на 34%.

Київводоканал пропонував, щоб водопостачання коштувало 50,69 грн за 1 куб. м (зараз – 16,16 грн); водовідведення обійдеться – 38,21 грн за 1 куб. м (зараз – 14,22 грн), писала Ліга. Тобто разом після підвищення мали б платити близько 89 гривень.

Необхідність перегляду тарифу обґрунтували здорожчанням електроенергії, потребою підвищити якість води, здорожчанням паливно-мастильних матеріалів і ремонтів та зростанням мінімальної зарплати.