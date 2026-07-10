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У Києві з 15 липня зростуть тарифи на проїзд у комунальному транспорті

Проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 гривень.

У Києві з 15 липня зростуть тарифи на проїзд у комунальному транспорті
метро Києва
Фото: Скріншот з відео

У Києві з 15 липня набудуть чинності нові тарифи на разову поїздку в комунальному транспорті - проїзд у метро, автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері коштуватиме 30 гривень. 

Міський голова Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження 7 липня, а сам документ оприлюднили на сайті Київської міської державної адміністрації у п'ятницю, 10 липня, передає «Інтерфакс-Україна».

До цього на сайті Київради вже п'ять петицій із закликом зупинити підвищення вартості проїзду до завершення воєнного стану набрали необхідну для розгляду кількість голосів, проте більшість із них столична влада відхилила.

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Вартість однієї поїздки тепер залежатиме від кількості куплених поїздок на транспортну картку. Якщо купувати від 1 до 9 поїздок, тариф становитиме 30 гривень. За купівлі від 10 до 19 поїздок ціна за одну становитиме 28,90 гривні, від 20 до 29 поїздок — 27,80 гривні, від 30 до 39 поїздок — 26,60 гривні, а від 40 до 49 поїздок — 25,50 гривні. Найвигідніше купувати одразу 50 поїздок — тоді одна коштуватиме 25 гривень.

Також влада передбачила місячні проїзні, де вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривні. 

Для студентів та учнів зберігають пільги: студенти платитимуть половину вартості місячного проїзного, учні під час навчального року їздитимуть безкоштовно, а влітку — зі знижкою 75%. 

Окремо в місті планують запровадити пересадковий квиток за 60 гривень, який дозволить безлімітно пересідати між метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин.

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