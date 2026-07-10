Дептранс КМДА спростував інформацію про рішення перенести здорожчання громадського транспорту (уточнено)

У Києві триває процес узгодження нових тарифів на проїзд у комунальному транспорті, які можуть зрости до 30 гривень за поїздку. В Департаменті транспортної інфраструктури на запит LB повідомили, що не мають нових даних щодо дати впровадження нового тарифу на громадський транспорт в Києві.

При цьому він не є суб'єктом ухвалення рішення про новий тариф – за це відповідає Департамент економіки. Транспортний департамент спростував поширену вчора інформацію про те, що дату оновлення тарифів на поїздки в громадському транспорті перенесли.

Про те, що спочатку влада планувала запровадити нову ціну з 15 липня, однак зараз конкретної дати вже не називає, повідомляло «РБК-Україна».

У Департаменті транспортної інфраструктури пояснили, що визначення тарифів є складною бюрократичною процедурою. Вони вже розрахували тариф на рівні 30 гривень як економічно обґрунтовану вартість. Цю суму сформували на основі фактичних витрат транспортних підприємств за 2025 рік, врахувавши прогнозні індекси цін, витрати на оплату праці, енергоресурси, паливно-мастильні матеріали та інші складових собівартості перевезень.

Водночас розрахунковий економічно обґрунтований тариф, який подали комунальні підприємства, є ще вищим. Раніше у КМДА зазначали, що на 2026 рік він має становити 64,60 гривні за поїздку в метро і 44,14 гривні – у наземному транспорті.

Наразі процедура опрацювання, погодження та підписання проєкту розпорядження щодо встановлення нових тарифів досі триває. Після підписання документ оприлюднять на офіційному порталі Києва. Також міська влада обіцяє додатково поінформувати киян про ухвалене рішення через офіційні інформаційні ресурси і соцмережі.