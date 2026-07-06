Кличко вимагає скликати засідання РНБО для втілення плану стійкості міста: чули «тільки претензії, в яких немає конкретики»

Міська влада наполягає, що держава не виконує взятих на себе зобов'язань поділити виконання плану стійкості навпіл.

Мер Києва Віталій Кличко вимагає провести невідкладне засідання Ради нацбезпеки і оборони України та розглянути спільні з державою кроки по втіленню Комплексного плану стійкості міста. У дописі в Telegram він сказав, що з моменту ухвалення цього плану 10 березня столиця чує «тільки претензії, в яких немає конкретики» і ходить на наради, «які не приносять результату задля співпраці».

Кличко назвав дивними заяви про виділення Києву 10 млрд гривень і додав, що документального підтвердження цього місто не отримало. За словами міського голови, Київ у межах своїх можливостей втілює заходи плану, насамперед ті, що є критично важливими для наступної зими.

Кличко закликав відкласти політичні маневри і співпрацювати з київською владою за найнагальнішими об'єктами і проєктами.

Контекст

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Це не перше звинувачення в відсутності співпраці від київської влади на адресу влади центральної. Минулого тижня в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв повідомив, що держава досі не визначила фінансування частини проєктів, необхідних для підготовки до зими. Він сказав, що якщо ситуацію не вирішити терміново, то є ризик не встигнути підготуватися до наступного холодного сезону.

План підготовки до зими домовилися фінансувати навпіл: 50 % з державного бюджету, 50 % – з міського. КМДА стверджує, що свою частину зобов'язань уже почала виконувати, а в частині фінансування держави замовники й обсяги досі не визначені.

Регіональні плани стійкості вирішили напрацювати після важкої зими 2025-2026. В березні регіони представили свої напрацювання на засіданні РНБО, і Рада затвердила усі їх, окрім київського.

Столиці сказали допрацювати план і презентувати ще раз. При цьому голова КМДА Віталій Кличко сказав, що в випадку інших міст плани підписували голови ОВА, а план столиці змусили підписувати його. Він пов’язав це з небажанням центральної влади фінансувати місто.

Зрештою Київ вклався у відведений дедлайн: 10 березня Київрада проголосувала за план. Більше про це – в матеріалі Лесі Падалки «Заради тепла. Як Київ приймав план стійкості між дедлайном президента і забаганками депутатів».

У червні Кличко звинуватив уряд у невиконанні своєї частини зобов'язань. За його словами, уряд заявив місту, що допомагатиме лише фінансуванням, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення. Він зазначив, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4. Водночас, як повідомив мер, будівництво когенерації, систем резервного живлення та резервного теплопостачання в інших частинах міста має виконувати Київ самостійно.