Кличко: Київ готується до зими, поки держава, замість того, щоб допомагати, постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди

Зі свого боку, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що уряд не бачить достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця готується до наступної зими, однак уряд, за його словами, не виконує попередніх домовленостей щодо участі держави в заходах з енергостійкості міста.

Кличко нагадав, що Київ мав домовленість з урядом про пріоритетність заходів з енергостійкості, реалізація яких коштуватиме близько 30 млрд грн. Він зазначив, що йшлося про фінансування та виконання робіт у пропорції 50/50 — містом і державою.

«Коли держава, замість того, щоб допомагати, постійно підкидає якісь шаради і створює перешкоди. То план не такий, то уточніть, то переуточніть… То договорилися вже до того, що план стійкості Києва, нібито, не затверджений! Так його схвалила Київрада!» — написав мер.

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За словами Кличка, тепер уряд заявив місту, що йдеться лише про фінансування, а до виконання робіт держава «практично не матиме» відношення. Він зазначив, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України займатиметься створенням резервного теплопостачання тільки в зоні ТЕЦ-4.

Водночас, як повідомив мер, будівництво когенерації, систем резервного живлення та резервного теплопостачання в інших частинах міста має виконувати Київ самостійно.

Кличко заявив, що без участі держави місто не зможе повністю реалізувати необхідні заходи.

«Ми розуміємо, що для Києва цього замало. І що все зробити місту, без участі держави, — нереально. І ми наполягаємо на виконанні урядом попередніх домовленостей. Бо має бути державницька позиція. А не політична тяганина!» — зазначив він.

Мер повідомив, що місто вже встановило три дизель-генераторні установки потужністю понад 15 МВт для безперебійного живлення об’єктів водопостачання. Загалом цього року Київ планує забезпечити близько 40 МВт резерву для систем водозабезпечення.

Також, за даними Кличка, завершене будівництво нових об’єктів розподіленої когенерації потужністю 45 МВт. Ще понад 100 МВт потужності перебувають у роботі. Загалом цього року місто планує отримати близько 200 МВт додаткової когенераційної потужності.

Кличко додав, що місто внесло зміни до Плану стійкості Києва, які деталізують заходи, оптимізують вартість проєктів і фіксують участь міста та держави у фінансуванні й виконанні робіт у пропорції 50/50. Сьогодні Київрада має розглянути це рішення.

Крім того, Київрада має розглянути збільшення фінансування програми «Захисник Києва» ще на 2 млрд грн для підтримки військових.

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Також депутати мають ухвалити рішення про залучення місцевого запозичення до бюджету столиці для «Київтеплоенерго»: кредиту від державного Ощадбанку на 2,5 млрд грн і кредиту від ЄБРР на 50 млн євро. За словами Кличка, ці кошти мають спрямувати на заходи Плану стійкості Києва.

Зі свого боку, глава уряду Юлія Свириденко заявила, що Київ має бути повністю готовий до наступної зими. Вона зазначила, що це пряма відповідальність міської влади.

Свириденко заявила, що держава зі свого боку забезпечує і надалі забезпечуватиме всю необхідну підтримку столиці.

“Уже виділено майже 4 млрд грн із резервного фонду державного бюджету, забезпечено співфінансування 50% необхідних заходів, частину робіт реалізовує Агентство відновлення. Також запроваджено програми підтримки, зокрема щодо встановлення індивідуальних та резервних джерел живлення у багатоквартирних будинках”, – написала Свириденко.

Водночас, за її словами, наразі уряд не бачить достатніх темпів підготовки міста до наступного опалювального сезону. Існують відставання у виконанні низки важливих заходів, які необхідно оперативно усунути.

“Сьогодні немає важливішого пріоритету для міської влади, ніж підготовка столиці до зими. Київ має найбільший бюджет серед усіх міст України, а також усі необхідні можливості, включно з повною підтримкою держави, для того щоб забезпечити належну готовність до опалювального сезону”, – написала Свириденко.

Вона додала, що за підсумками наради з міським головою визначено конкретний перелік заходів та строки їх виконання. Завдання чітке — Київ має бути завчасно і належним чином підготовлений до будь-яких викликів наступного осінньо-зимового періоду.

Свириденко також повідомила, що з огляду на критичну важливість належної підготовки столиці до зими, уряд найближчим часом ініціюватиме винесення цього питання на розгляд Ради національної безпеки і оборни України для прийняття необхідних рішень.