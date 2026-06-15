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У Києві правооохоронці вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини

Вибухотехніки вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення.

У Києві правооохоронці вилучили бойову частину "Герань-2" поблизу проїжджої частини
У Києві вилучили бойову частину "Герань-2"
Фото: Нацполіція Києва

У Шевченківському районі Києва поліцейські вилучили бойову частину російського безпілотника "Герань-2" поблизу проїжджої частини.

Про це повідомляє Національна поліція у місті Києві.

"Після масованого обстрілу української столиці, який ворог здійснив сьогодні вночі, на спецлінію 102 надійшло повідомлення щодо виявлення вибухонебезпечного предмету, який перебував поблизу проїжджої частини", – ідеться у повідомленні.

На місце події прибули працівники поліції та обгородили територію, на якій перебували уламки БПЛА з бойовою частиною.

"Слідчо-оперативна група задокументувала черговий злочин РФ, а вибухотехніки столичного главку поліції вилучили боєприпас для подальшого контрольованого знищення на спеціалізованому полігоні", – ідеться у повідомленні.

За попередніми даними, виявлені уламки – бойова частина безпілотного літального апарата типу "Герань-2", який РФ запустила на територію України під час комбінованої атаки.

  • Уночі 15 червня армія Росії здійснила чергову атаку. Ворог запустив дрони і ракети в декілька хвиль. Станом на 10:20 відомо про пʼятьох загиблих (четверо в Солом'янському, Оболонському і Голосіївському районах, пʼята людина померла після госпіталізації) та 35 поранених у Києві. Зокрема – вагітна і двоє дітей. 
  • Є жертви й в Харкові – це рятувальники, які боролися з вогнем на місці удару. Є також працівники ДСНС, які отримали поранення.
  • У Києві ушкодження майже в усіх районах. Серед пошкоджених обʼєктів – Києво-Печерська лавра, "Мистецький Арсенал", кіностудія Довженка. Також в.о. ректора КНУ імені Тараса Шевченка Валерій Копійка повідомив, що постраждала одна з будівель університету.
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