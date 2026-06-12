У Києві споживачі теплопостачальника “Євро-рекнструкція” отримають перерахунок за послугу, надану в січні цього року

Перерахунок здійснили автоматично – звертатися до компанії не потрібно.

Споживачі теплопостачальника ТОВ “Євро-рекнструкція” отримають перерахунок за тепло, надане у січні 2026 року. Про це повідомляє КМДА.

Зазначається, що перерахунок здійснили автоматично – звертатися до компанії не потрібно. Його врахують у міжопалювальний період, щоб зменшити фінансове навантаження на мешканців.

Розмір перерахунку залежить від фактичної кількості днів надання послуги в конкретному будинку. У разі перебоїв із теплопостачанням або відхилення від нормативів вартість послуги зменшували.

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За періоди повної відсутності теплопостачання плата не нараховувалась.

Перерахунок провели відповідно до постанов Кабінету Міністрів України №№ 118 та 683, які визначають порядок перерахунку плати за комунальні послуги у випадках, коли через надзвичайні ситуації послуги не можуть надаватися належної якості.

Столична влада нагадала, що минулої зими система теплопостачання Києва працювала в надзвичайно складних умовах через масовані атаки на об’єкти критичної інфраструктури. Ситуацію ускладнили й рекордно низькі температури, через що відновлення опалення в окремих будинках потребувало більше часу.

Нагадаємо, столична енергетична компанія «Євро-Реконструкція» має забезпечувати опаленням та гарячою водою близько 300 тисяч мешканців та підприємств у Дніпровському та Дарницькому районах.