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Свириденко: Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до держбюджету

Головам ОВА доручили підготувати покрокові плани реалізації проєктів та чіткі графіки їх фінансування.

Свириденко: Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до держбюджету
Юлії Свириденко
Фото: тг-канал Юлії Свириденко

Держава спрямовує 67,8 млрд грн на реалізацію Планів стійкості регіонів завдяки змінам до держбюджету, які підтримали народні депутати. Ще 9,6 млрд грн забезпечили місцеві бюджети. Про це повідомила глава уряду Юлія Свириденко. 

Вона також повідомила, що триває робота над залученням додаткового міжнародного фінансування.

За підсумками десятого засідання Координаційного центру доручено головам ОВА підготувати покрокові плани реалізації проєктів та чіткі графіки їх фінансування.

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Перший цикл заслуховування регіонів щодо виконання Планів стійкості завершено. Найкращі результати наразі демонструють Рівненська, Житомирська та Черкаська області.

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Також Свириденко повідомила про розширення підтримки для людей і бізнесу в межах підготовки до зими.

Для великого і середнього бізнесу діє програма підтримки проєктів розподіленої генерації під 10% річних до 25 млн євро. Для малих і середніх підприємств доступні кредити до 250 млн грн по програмі 5-7-9, її параметри специфікували так, щоб стимулювати нову генерацію в енергодефіцитних регіонах. Також підприємці можуть взяти до 10 млн грн під 0% на генератори і газові установки.

Уряд запускає нові конкурси на будівництво 1505 МВт генеруючих потужностей.

Також Кабмін продовжує програму СвітлоДім. Підтримку вже отримали понад 2 тисячі будинків. До кінця року планують охопити 3,6 тисячі багатоквартирних будинків.

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