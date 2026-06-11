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Рух автобусів через пункт пропуску "Шегині-Медика" влітку працюватиме без обмежень

Після перемовин з Польщею вдалось досягнути відповідних домовленостей навіть на час проведення ремонтних робіт.

Рух автобусів через пункт пропуску "Шегині-Медика" влітку працюватиме без обмежень

Автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» влітку працюватиме без обмежень.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Раніше Польща заявляла про намір тимчасово призупинити оформлення автобусів на в’їзд до Польщі через ремонтні роботи. 

"Шегині-Медика" - це один із найбільш завантажених пунктів пропуску для пасажирського сполучення між двома країнами.

Після переговорів між Мінрозвитку України та Міністерством внутрішніх справ Польщі вдалось досягнути домовленості і автобусний рух через пункт пропуску «Шегині – Медика» не буде зупинений протягом літнього сезону навіть під час проведення ремонтних робіт.

"Це дозволить зберегти стабільне транспортне сполучення між Україною та Польщею для пасажирів і міжнародних перевізників", - зазначив Кулеба.

  • Раніше повідомлялось, що на пункті пропуску «Шегині – Медика» з 15 червня пропуск автобусів з України до Польщі зупинять. Розпочинаються ремонтні роботи автобусної смуги руху на в’їзд до Польщі. Роботи триватимуть до листопада 2027 року.
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