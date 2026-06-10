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Зміни до держбюджету: на безпеку Чорнобильської АЕС та зони відчуження додатково виділено майже 600 млн грн

З них понад 525 млн грн — на підтримку в безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття». 

Зміни до держбюджету: на безпеку Чорнобильської АЕС та зони відчуження додатково виділено майже 600 млн грн
Новий безпечний конфайнмент ЧАЕС ДСП «Чорнобильська АЕС»
Фото: hromadske.ua

Верховна Рада підтримала зміни до Державного бюджету, які дозволять спрямувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС та зони відчуження.

Як зазначив міністр енергетики Денис Шмигаль, на ці потреби додатково передбачено майже 600 млн грн. 

З них понад 525 млн грн — на підтримку в безпечному стані блоків та об’єкта «Укриття», забезпечення роботи персоналу на Чорнобильській АЕС. 

Ще понад 72 млн грн буде спрямовано на підтримку екологічно безпечного стану зони відчуження, моніторинг території та протипожежні заходи.

Серед іншого, заплановано понад 127 млн грн на вугільну галузь і виконання соціальних зобов’язань перед працівниками.

Також змінами до бюджету передбачено додаткові кошти на кіберзахист і ІТ-інфраструктуру Міністерства енергетики.

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