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Товарообіг України за п’ять місяців цього року досяг $58 мільярдів

Ключовими країнами-імпортерами стали Китай, Польща і Туреччина.

Товарообіг України за п’ять місяців цього року досяг $58 мільярдів
український експорт
Фото: EPA/UPG

Протягом січня-травня 2026 року загальний товарообіг України становив 58 мільярдів доларів. 

Про це повідомляє Державна митна служба України.

При цьому обсяги імпорту суттєво перевищили експорт: в Україну ввезли товарів на 40,5 мільярдів доларів, тоді як експортували — на 17,5 мільярдів доларів. 

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Оподаткований імпорт склав 27,8 мільярдів доларів, що дорівнює 69% від загального обсягу ввезеної продукції. Податкове навантаження на один кілограм оподаткованого імпорту за цей період зафіксували на рівні 0,56 долара.

Головними партнерами, з яких Україна найбільше імпортувала товари, стали:

  • Китай — 11,1 млрд доларів;
  • Польща — 3,9 млрд доларів;
  • Туреччина — 2,7 млрд доларів.

Найбільше українських товарів експортували до Польщі (на 2 млрд доларів), Туреччини (на 1,5 млрд доларів) та Італії (на 1,1 млрд доларів).

Основу імпорту (72% від усіх ввезених товарів) склали три ключові категорії. На першому місці опинилися машини, устаткування та транспорт — 17 мільярдів доларів (забезпечили 27% митних надходжень до бюджету, або 95,9 млрд грн). Паливно-енергетичні товари склали 6,4 мільярдів доларів, принісши бюджету найбільшу частку митних платежів — 35% (126,2 млрд грн). Продукція хімічної промисловості посіла третє місце з показником у 5,7 мільярдів доларів (13% митних платежів, або 47,2 млрд грн).

У структурі українського експорту лідерство традиційно утримують продовольчі товари, яких продали на 10,6 мільярдів доларів. До трійки лідерів також увійшли метали та вироби з них (1,7 млрд доларів), а також машини, устаткування та транспорт (1,5 млрд доларів).

Крім того, за перші п'ять місяців року завдяки митному оформленню експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, державний бюджет поповнився на 744,3 мільйона гривень.

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