Туреччина готується продовжити газові контракти з Росією

Відмовлятися від блакитного палива з країни-агресора в Анкарі не збираються.

Газопровід у Туреччині
Фото: tanap.com

Міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар заявив, що країна веде перемовини щодо продовження постачання природнього газу з Росії після того, як наприкінці 2026 року завершиться термін дії чинних контрактів.

Як пише Bloomberg, урядовець розповів про намір турецької влади і надалі отримувати та перекачувати газ з країни-агресора під час форуму у столиці Азербайджану Баку.

Минулого грудня Туреччина вже пролонгувала дві угоди з російським "Газпромом" щодо отримання природнього газу трубопроводами TurkStream і Blue Stream. Обсяг нових контрактів наразі не визначений і є предметом переговорів між Анкарою та Москвою.

Туреччина в умовах відмови європейських країн від російських енергоносіїв стала другим найбільшим покупцем "Газпрому" після Китаю. При цьому уряд стверджував, що до 2028 року країна зможе забезпечувати понад половину власних потреб у газі за рахунок нарощування видобутку та імпорту зі Сполучених Штатів.

