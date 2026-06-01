Президент США Дональд Трамп не зміг реалізувати свою обіцянку швидко завершити війну між Росією та Україною, а переговорний процес фактично зайшов у глухий кут, пише The New York Times.

Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв про можливість завершити війну за 24 години після повернення до Білого дому. Однак через понад рік після інавгурації мирної угоди досі немає.

Як зазначає NYT, останнім часом президент США рідше згадує українське питання, а держсекретар Марко Рубіо відкрито заявив про втому від тривалих переговорів без помітного результату.

Водночас ситуація на фронті змінилася: українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше завдають ударів по військових і промислових об’єктах у глибині російської території, що посилює тиск на Кремль.

Попри це, для реального прогресу необхідний постійний переговорний механізм, якого наразі немає.

У МЗС підтвердили, що переговорний процес щодо завершення війни за лідерства США наразі перебуває на паузі. Через це Україна виступає за новий формат переговорів.