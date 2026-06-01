У США визнали: завершити війну в Україні виявилося складніше, ніж очікував Трамп, – NYT

Переговорний процес фактично зайшов у глухий кут.

Президент США Дональд Трамп виступає в Овальному кабінеті Білого дому,
Президент США Дональд Трамп не зміг реалізувати свою обіцянку швидко завершити війну між Росією та Україною, а переговорний процес фактично зайшов у глухий кут, пише The New York Times.

Видання нагадує, що під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв про можливість завершити війну за 24 години після повернення до Білого дому. Однак через понад рік після інавгурації мирної угоди досі немає.

Як зазначає NYT, останнім часом президент США рідше згадує українське питання, а держсекретар Марко Рубіо відкрито заявив про втому від тривалих переговорів без помітного результату.

Водночас ситуація на фронті змінилася: українські далекобійні дрони та ракети дедалі частіше завдають ударів по військових і промислових об’єктах у глибині російської території, що посилює тиск на Кремль.

Попри це, для реального прогресу необхідний постійний переговорний механізм, якого наразі немає.

  • Видання Financial Times також писало, що Путін і Зеленський "охололи" до перемовин за посередництва США. 
