Керівник Офісу президента України Кирило Буданов на форумі «Архітектура безпеки» заявив, що не володіє інформацією про будь-яке перемир’я з боку Росії на період святкування Трійці, пише LB.ua.

За словами Буданова, розмови про нібито перемир’я не відповідають реальній ситуації, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по території України.

«Стосовно будь-якого перемир’я на Трійцю, я такої інформації не отримував. Більше того, ви можете подивитися, скільки всього вчора було уражено Російською Федерацією, скільки людських жертв», – зазначив він.

Водночас очільник Офісу президента наголосив, що переговорний процес не перебуває у глухому куті.

«Я ніколи не казав, що він у глухому куті, і продовжую стояти на цій думці, оскільки певні процеси тривають, які відбуваються не зовсім публічно», – сказав Буданов.

Також він підтвердив підготовку до візиту американської делегації в Україну, про який раніше повідомляв Президент України.

«Ми чекаємо найближчим часом на візит американської делегації. Вони підтверджують свої наміри працювати найближчим часом як у Києві, так і в Москві», – зазначив керівник Офісу президента.