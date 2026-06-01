Загроза з боку Росії не зникне автоматично із завершенням війни, тому Європа мусить будувати довгострокову систему стримування.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, сучасне стримування – це вже не тисячі кілотон зброї масового знищення, а тисячі дешевих далекобійних дронів і захист неба.

«Союзникам доведеться рано чи пізно усвідомити, що Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково-логічною моделлю майбутнього для всієї Європи. Для них самих краще мати Україну в НАТО, ніж поза ним», – сказав Сибіга.

Він також наголосив, що не може бути жодної альтернативи повноцінному членству України в Євросоюзі.

Міністр закликав реформувати міжнародні безпекові інституції – зокрема ОБСЄ, МАГАТЕ та Раду Безпеки ООН. «Агресор із правом вето в безпеці – це вирок всій нашій безпеці», – заявив він.

За словами Сибіги, будь-яка економічна угода, інфраструктурний проєкт чи стратегічна залежність мають оцінюватись насамперед через призму безпеки.

«Політика розрядки завершилась війною. Лише стримування здатне повернути мир», – підсумував міністр.