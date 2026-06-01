Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоЖиття

Сибіга: Україна в НАТО – найбільш економічно вигідна модель безпеки для всієї Європи

Сучасне стримування – це вже не тисячі кілотон зброї масового знищення, а тисячі дешевих далекобійних дронів і захист неба.

Сибіга: Україна в НАТО – найбільш економічно вигідна модель безпеки для всієї Європи
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Загроза з боку Росії не зникне автоматично із завершенням війни, тому Європа мусить будувати довгострокову систему стримування. 

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час форуму «Архітектура безпеки».

За його словами, сучасне стримування – це вже не тисячі кілотон зброї масового знищення, а тисячі дешевих далекобійних дронів і захист неба.

Реклама

«Союзникам доведеться рано чи пізно усвідомити, що Україна в НАТО є найбільш економічно вигідною та безпеково-логічною моделлю майбутнього для всієї Європи. Для них самих краще мати Україну в НАТО, ніж поза ним», – сказав Сибіга.

Він також наголосив, що не може бути жодної альтернативи повноцінному членству України в Євросоюзі.

Міністр закликав реформувати міжнародні безпекові інституції – зокрема ОБСЄ, МАГАТЕ та Раду Безпеки ООН. «Агресор із правом вето в безпеці – це вирок всій нашій безпеці», – заявив він.

За словами Сибіги, будь-яка економічна угода, інфраструктурний проєкт чи стратегічна залежність мають оцінюватись насамперед через призму безпеки.

«Політика розрядки завершилась війною. Лише стримування здатне повернути мир», – підсумував міністр.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies