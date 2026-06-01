Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив переробку нафти після атаки українських дронів

Один з найбільших російських НПЗ зупинив роботу після удару 29 травня.

Волгоградський нафтопереробний завод, який належить компанії "Лукойл", призупинив переробку нафти після атаки українських безпілотників.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела в галузі.

За інформацією співрозмовників агентства, підприємство зупинило роботу 29 травня після удару дронів, унаслідок чого виникла пожежа та пошкоджені виробничі потужності.

Зокрема, була виведена з експлуатації установка первинної перегонки нафти АВТ-1, яка забезпечує близько 40% загальної потужності заводу. Також припинили роботу установки АВТ-5 та АВТ-6.

Волгоградський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. У 2024 році завод переробив близько 13,5 млн тонн нафти, що становить приблизно 5% від загального обсягу переробки нафти в країні.

За підсумками минулого року підприємство виробило близько 6 млн тонн дизельного пального, 1,9 млн тонн бензину та 700 тис. тонн мазуту.