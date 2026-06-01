Через російські обстріли на Херсонщині загинув один цивільний, семеро людей поранені

Ворог атакував населення Херсонщини зі ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА. 

Фото: Херсонська обласна прокуратура

На Херсонщині через російські атаки упродовж дня загинув чоловік, ще сім цивільних отримали поранення.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні відомства. За даними слідства, впродовж 1 червня ворожа армія обстрілювала населені пункти Херсонщини за допомогою ствольної та реактивної артилерії, мінометної зброї та БпЛА. 

Унаслідок російського терору одна людина загинула, ще сім – дістали травм.  Вночі військові армії рф атакували БпЛА зупинку громадського транспорту у Широкій Балці –  на момент удару там перебував 62-річний чоловік, який отримав травми, несумісні з життям.  Також від наслідків артилерійських обстрілів та атак за допомогою дронів, які тривали з ночі та впродовж дня у Херсоні та Комишанах, постраждало ще сім цивільних.  Крім того, пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, приміщення магазину, автобус та легковий автотранспорт. 

