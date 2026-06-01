З початку повномасштабного вторгнення РФ у Києві загалом пошкоджено 3578 будинків

Внаслідок останнього обстрілу у столиці пошкоджені 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії у Києві пошкодження різного ступеню отримали 3578 будинків.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

71 з них – були найбільш пошкоджені. 30 таких будинків місто вже відновило.

Із 2022 року на відновлення житла з бюджету столиці спрямували 2 млрд 333 млн грн.

Мешканців пошкоджених або зруйнованих будинків Київ забезпечує тимчасовим житлом. На сьогодні у місті 47 таких квартир для проживання, з них у 22 вже живуть люди, 25 готові до заселення.

Усі постраждалі від обстрілів мешканці отримують із 2022 року по 10 000 грн допомоги від міста.

Люди ж, чиє житло сильно пошкоджене, з 2025-го отримують 40 000 грн разової допомоги, а потім – 20 000 грн щомісяця аби винайняти житло там, де їм зручно. Більшість киян обирають допомогу грошима, щоб орендувати помешкання.

Після останньої масованої ракетно-дронової атаки на Київ, яка була 24 травня, за допомогою звернулися 489 потерпілих мешканців.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені 552 об’єкти, з них 488 багатоквартирних та 41 приватних житлових будинки. Із них значно пошкоджені – 4 багатоповерхівки.