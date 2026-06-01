Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Суд передав АРМА 12 млн грн, вилучених у справі про фіктивні довідки ВЛК на Закарпатті

Кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України або вирішення інших важливих завдань в умовах воєнного часу.

Суд передав АРМА 12 млн грн, вилучених у справі про фіктивні довідки ВЛК на Закарпатті

Суд передав в управління АРМА кошти, вилучені під час розслідування провадження щодо підробки документів для мобілізованих на Закарпатті.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Йдеться про майже 12 млн гривень у різній валюті, які вилучили під час обшуків у фігуранта.

Реклама

Ці кошти, отримані за незаконне оформлення відстрочок, після відповідних процедур будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України або вирішення інших важливих завдань в умовах воєнного часу.

У квітні працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському РТЦК та СП. Він вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, одному з призовників запропонував оформити документи без обстеження та домовився з іншими членами комісії не враховувати реальний стан здоров’я. Вартість “послуги” становила 6 тисяч доларів США. Наразі триває досудове розслідування. Фігуранта відсторонили від посади та взяли під варту.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies