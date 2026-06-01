Кошти будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України або вирішення інших важливих завдань в умовах воєнного часу.

Суд передав в управління АРМА кошти, вилучені під час розслідування провадження щодо підробки документів для мобілізованих на Закарпатті.

Про це йдеться у пресрелізі ДБР.

Йдеться про майже 12 млн гривень у різній валюті, які вилучили під час обшуків у фігуранта.

Ці кошти, отримані за незаконне оформлення відстрочок, після відповідних процедур будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України або вирішення інших важливих завдань в умовах воєнного часу.

У квітні працівники ДБР спільно з Нацполіцією та СБУ затримали голову військово-лікарської комісії при Берегівському РТЦК та СП. Він вимагав гроші за оформлення фіктивних медичних документів для отримання відстрочки від мобілізації.

Зокрема, одному з призовників запропонував оформити документи без обстеження та домовився з іншими членами комісії не враховувати реальний стан здоров’я. Вартість “послуги” становила 6 тисяч доларів США. Наразі триває досудове розслідування. Фігуранта відсторонили від посади та взяли під варту.

Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.