​На Сумщині росіяни понівечили цивільні авто

Наслідки удару РФ по авто на Сумщині

Російська армія понівечила цивільні автомобілі у Сумській області.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров.

У Кролевецькій громаді Конотопського району російські безпілотники вдарили по вантажівках на території автозаправної станції. Внаслідок атаки загорілися дві фури.

А на автошляху в Буринській громаді ворожий дрон влучив у легковий автомобіль.

В обох випадках люди не постраждали.

Григоров зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати цивільний транспорт, житлові будинки та мирних людей.

Тому під час повітряної тривоги варто бути максимально обережними, не ігнорувати сигнали небезпеки та за можливості перебувати в укриттях або інших безпечних місцях.