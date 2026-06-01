Госпіталізували трьох постраждалих після обстрілу Білозерки

До медиків звернулися троє постраждалих внаслідок обстрілів селища Білозерка у Донецькій області.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

“Меддопомога знадобилась трьом мешканкам Білозерки, які напередодні постраждали через нічний російський обстріл селища”, – йдеться у повідомленні.

Госпіталізували жінок віком 34, 65 та 56 років. У них виявили мінно-вибухові травми та струс головного мозку.