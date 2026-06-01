Госпіталізували трьох постраждалих після обстрілу Білозерки

До медиків звернулися троє постраждалих внаслідок обстрілів селища Білозерка у Донецькій області.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
“Меддопомога знадобилась трьом мешканкам Білозерки, які напередодні постраждали через нічний російський обстріл селища”, – йдеться у повідомленні.
Госпіталізували жінок віком 34, 65 та 56 років. У них виявили мінно-вибухові травми та струс головного мозку.
- Раніше стало відомо, що впродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину із авіації, артилерії та безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували 39 населених пунктів області. Поранені шестеро людей.