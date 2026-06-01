Шестеро мешканців Херсонщини поранені російськими ударами

Упродовж минулої доби російська армія атакувала Херсонщину із авіації, артилерії та безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували 39 населених пунктів області. Поранені шестеро людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Надіївка, Садове, Софіївка, Придніпровське, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Комишани, Дніпровське, Високе, Білозерка, Ромашкове, Велетенське, Новодмитрівка, Зорівка, Розлив, Раківка, Качкарівка, Тараса Шевченка, Червоне, Суханове, Новорайськ, Петропавлівка, Антонівка, Золота Балка, Михайлівка, Хрещенівка, Вірівка, Зимівник, Монастирське, Новоберислав, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Республіканець, Саблуківка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 17 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні гараж й автомобілі.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 3 людини.

«Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951», – написав Прокудін.