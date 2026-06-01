Суспільство / Війна

Зранку РФ вдарила по Запоріжжі і поранила там жінку

Вчора окупанти били по області 941 раз.

Наслідки російської атаки у Запорізкій області
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 1 червня, російські війська атакували Запоріжжя, пошкодили там приватний будинок і поранили жінку. Вчора ворог бив по області 941 раз.

Як написав у телеграмі начальник ОВА Іван Федоров, від атак РФ вчора постраждали 40 населених пунктах Запорізької області.

Війська ворога здійснили 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Зірниці, Любицькому, Любимівці, Світлій Долині, Оріхову, Новоселівці, Гіркому, Гуляйпільському, Червоній Криниці, Преображенці, Омельнику, Копанях.

662 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Комишуваху, Річне, Новояковлівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Верхню Терсу, Староукраїнку, Святопетрівку, Оленокостянтинівку, Воздвижівку, Добропілля, Нове Запоріжжя, Рибне. 

Зафіксовано 5 обстрілів із РСЗВ по Степногірську, Лук’янівському, Новоданилівці, Гуляйпільському. 

254 артудари прийшлися по Річному, Новояковлівці, Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках,  Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Староукраїнці, Святопетрівці, Оленокостянтинівці, Воздвижівці, Добропіллю, Новому Запоріжжю, Рибному.

Надійшло 33 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок. Вчора мирні мешканці не постраждали. 

