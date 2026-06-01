Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ворог двічі за ніч атакував Одесу. У області – шестеро постраждалих (доповнено)

Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. 

Наслідки російської атаки у Одесі
У ніч на 1 червня російські війська двічі атакували Одесу. За оновленими даними станом на 08:40, постраждали шестеро людей, є ушкодження у різних частинах міста. 

Про це у телеграмі написав начальник МВА Сергій Лисак. Начальник ОВА Олег Кіпер пізніше написав, що загалом шестеро людей постраждало внаслідок масованої дронової атаки ворога по Одещині. Двох постраждалих госпіталізували. Під удари потрапила житлова та промислова інфраструктура. 

«Станом на 7:00, внаслідок двох нічних атак на місто, постраждали п’ятеро людей. Двох госпіталізовано, двом надали допомогу на місці, ще одна людина від госпіталізації відмовилася», – розповів Лисак зранку. 

Пошкоджені багатоквартирні будинки в різних районах міста, адмінбудівля та інфраструктура. Вночі Лисак писав, що унаслідок влучання ворожого БпЛА у дев’ятиповерхівку частково зруйновані перший та другий поверхи.

Загалом по місту вибиті 82 вікна, 72 з яких уже закрили. Тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу та відновлення пошкоджених будівель.

Доповнення. Пізніше начальник ОВА Олег Кіпер написав, що зафіксовано влучання у складські приміщення, ангар із пшеницею, недіючу адміністративну будівлю. Одна людина постраждала. 

На місцях працюють оперативні штаби, там мешканці можуть отримати консультації щодо оформлення компенсації за пошкоджене майно та отримання допомоги. Роботи тривають.

