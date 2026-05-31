У селі Воронівка Вознесенського району Миколаївської області позашляховик Mitsubishi Pajero Sport впав з моста в воду. В результаті постраждали четверо дітей та двоє дорослих.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажири, які перебували у салоні авто – п'ятеро дітей 9, 11, 12 та 15 років, 40-річний чоловік та ймовірний керманич із тілесними ушкодженнями різних ступенів тяжкості були доставлені до медичного закладу для обстеження", – йдеться в повідомленні.

Реклама

За попередньої інформацією, за кермом перебував 19-річний водій, який не впорався з керуванням.

Слідчі поліції попередньо кваліфікували подію за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та причини автопригоди. У ході подальшої перевірки можлива додаткова кваліфікація.