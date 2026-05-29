На Київщині сталась смертельна ДТП: автівками керували неповнолітні водії

В Переяславі на Бориспільщині сталась смертельна ДТП за участі неповнолітніх водіїв.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"За попередньою інформацією, 15-річний водій транспорту BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення із автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок аварії керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.
Поліцейські розпочали розслідування за фактом смертельної аварії, за фактом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації, а також злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною.
