На Київщині сталась смертельна ДТП: автівками керували неповнолітні водії

Внаслідок аварії 17-річний керманич помер в лікарні від отриманих травм.

Фото: Відділ комунікації поліції Київської області

В Переяславі на Бориспільщині сталась смертельна ДТП за участі неповнолітніх водіїв.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.

"За попередньою інформацією, 15-річний водій транспорту BMW на перехресті однієї із вулиць допустив зіткнення із автівкою Skoda під керуванням 17-річного хлопця", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок аварії керманич Skoda отримав тяжкі тілесні ушкодження та помер у лікарні.

Поліцейські розпочали розслідування за фактом смертельної аварії, за фактом випуску в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації, а також злісного невиконання обовʼязків по догляду за дитиною.

  В Харкові сталась смертельна ДТП за участі заступника мера. Він, керуючи автівкою, здійснив зіткнення з мотоциклістом.
