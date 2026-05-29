ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні працюють понад 100 підземних шкіл, ще стільки ж - будуються

До 1 вересня ця цифра має зрости більш ніж на половину.

Фото: КМДА

В Україні працюють понад 100 підземних шкіл, ще 113 перебувають на різних етапах будівництва. Більша половина з них мають бути готові до початку нового навчального року.

 Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий в інтерв’ю Радіо Свобода .

У підземних школах мають навчатися близько 100 тисяч дітей, зокрема на прифронтових територіях.

Як повідомив Лісовий, вартість одного такого закладу, за його словами, коливається від 80 до 120 мільйонів гривень. Підземні школи фінансуються в межах державної субвенції. Загалом, за його словами, в підземні школи уже проінвестовано понад 20 мільярдів гривень.

«Будівництво підземних шкіл – це найдорожча інфраструктурна інвестиція в освіту. І це насправді наш національний феномен. Жодна країна, яка переживала таку війну, не створила таких умов сьогодні. Бо підземна школа – це перш за все школа. Збудована відповідно до безпекових стандартів, які зафіксовані в ДСТУ. Але це школа, повноцінний простір», – додав Лісовий.

В Україні також будують 18 підземних дитячих садочків.

  • Заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова заявила, що в Україні функціонує 15 підземних шкіл у прифронтових регіонах, до кінця року планується ввести в експлуатацію ще 180,
