ГоловнаСуспільствоВійна

За сприяння ГУР ідентифіковано псковського десантника, який вбив цивільного під час окупації Бучі

У березні 2022 року в тимчасово окупованій Бучі Київської області окупант застрелив беззбройного цивільного мешканця.

ГУР ідентифікувало чергового окупанта
Фото: ГУР МОУ

За сприяння ГУР вдалося ідентифікувати чергового воєнного злочинця – псковського десантника, який застрелив цивільного у березні 2022-го під час окупації Бучі Київської області.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. "За сприяння ГУР МО України слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України встановили особу чергового воєнного злочинця – псковського десантника зі складу російських окупаційних сил, який у березні 2022 року в тимчасово окупованому місті Буча Київської області застрелив беззбройного цивільного мешканця", – ідеться у повідомленні. 5 березня 2022 року місцевий житель 1951 р.н. вийшов із підвалу, де ховався від обстрілів, щоб нагодувати свого собаку. Окупант, який перебував у засідці, усвідомлюючи, що перед ним – цивільна особа, здійснив прицільний постріл зі снайперської гвинтівки з відстані близько 97 метрів. 

Унаслідок пострілу пенсіонер отримав смертельне вогнепальне поранення голови. "Вбивство цивільного є порушенням положень Конвенції про захист цивільного населення під час війни, Додаткового протоколу до Женевських конвенцій і Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – наголошують у розвідці. ГУР МО України публікує персональні дані російського воєнного злочинця. Бриль Міхаіл Івановіч, 18.05.1980 р.н. – уродженець міста остров Псковської області РФ. На момент скоєння злочину обіймав посаду старшого снайпера взводу снайперів 1-ї батальйонно-тактичної групи 234-го десантно-штурмового полку (в/ч 74268) 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ. 

Військове звання – старший сержант, особистий номер "ЕХ-914633". Паспорт громадянина рф: серія 5807 № 926304. ІПН: 601327791278. У травні 2022 року виключений зі списків ЗС РФ у зв'язку зі смертю.

 "Оскільки встановленого воєнного злочинця ліквідовано на війні, після оголошення підозри за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством цивільної особи (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України), справу буде закрито", – додають у ГУР.

