Що відомо про уламки озброєння з останнього масованого обстрілу Києва

У Києві показали уламки російської зброї, якою противник вчинив масовану атаку столиці в ніч на 24 травня, повідомляє з брифінгу журналістка LB.ua.

Йдеться про ракети “Орєшнік”, “Кинжал”, “Калібр”, Х-101, безпілотник “Shahed-136” (“Герань-2”). Серед фрагментів експерти знайшли компоненти, виготовлені у Штатах, Японії, Швейцарії та Китаї.

За словами Петра, одного з експертів, які вивчали фрагменти озброєння (прізвище та посаду не називає з міркувань безпеки — ред.), фахівці були здивовані, дослідивши залишки ракети стратегічного призначення “Орєшнік”: “Бо вони кажуть, що це дуже нова ракета, але якщо звернути увагу на збірку блоку, то ви побачите дату — 2017 рік”.

Експерти дослідили основний комп’ютер та процесорний блок ракети, які керують нею та передають сигнали на рулі управління та двигуни. Зі слів експертів, усі елементи виготовлені у період до 2016 року. Також зустрічаються білоруські компоненти заводу “Інтеграл” у Мінську. Елементів з інших країн у ракеті поки що не знайшли.

Фахівець зазначає, що “Орєшнік” не дуже точний, і без ядерного заряду не становить великої загрози, хоча все одно небезпечний: “Якщо він без ядерної боєголовки, то в принципі шанс загинути від “Орєшніка” і від цеглини, що впала з даху, буде приблизно однаковим”.

Вчора знайдені фрагменти російського озброєння, яке Росія застосувала по Києву, показували делегації США, раніше — представникам європейських країн, які працюють у напрямку російських санкцій, а сьогодні фрагменти продемонстрували медійникам.

Як зазначив під час брифінгу уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, потрібно більше зусиль, щоб зупиняти російське виробництво озброєння.

“І хотілося б мати більше можливостей по збиванню засобів ураження, зокрема балістичних. Оскільки було багато саме балістики цього разу”, — зазначив Власюк.

За його словами, потрібна подальша підтримка партнерів і у покращенні нашої ППО, і у запобіганні порушенню санкцій проти Росії.

Як зазначив Власюк, 25% американських компонентів у російському озброєнні є підробкою. Росіяни навмисне затирають серійні номери на своїй зброї. Також, за його словами, Україна постійно передає Китаю дані щодо їхніх компонентів, знайдених у російських виробах.