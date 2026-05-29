Повалій засудили до 12 років і передали державі права на її пісні

Після Революції Гідності Повалій проживає у Москві. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої "СВО" та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій.

Таїсія Повалій
Фото: З відкритих джерел

Співачку, колишню народну артистку Україну Таїсію Повалій засуджено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Також державі передано майнові права на її музичні твори.

Прокурори Вінницької обласної прокуратури довели в суді, що колишня народна артистка України та екснардепка від забороненої “Партії регіонів” після 2014 року виїхала до HA і системно підтримувала державу-агресора. Вона брала участь у пропагандистських заходах, виправдовувала збройну агресію проти України та поширювала антиукраїнські наративи (ч. 6 ст. 111-1, ст. 436, ч. 3 ст. 436-2 КК України).

28 травня Вінницький міський суд призначив їй покарання у вигляді 12 років ув’язнення, заборони на обіймання певних посад строком на 15 років та конфіскації всього майна в дохід держави.

За матеріалами провадження, після Революції Гідності Повалій проживає у Москві, де продовжує творчу діяльність і у 2023 році отримала громадянство РФ. Вона брала участь у концертах на підтримку так званої “СВО” та заходах, присвячених незаконній окупації українських територій, а також системно з’являлася в російських пропагандистських медіа.

У 2024 році ВАКС ухвалив рішення про стягнення в дохід держави її активів, зокрема земельних ділянок і нерухомості на Київщині, транспортних засобів, зброї та майнових прав на 9 музичних творів. У 2025 році ці права офіційно зареєстровано за державою Україна.

