ФДМ готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій під Києвом

Фонд державного майна розпочав процедуру підготовки до продажу конфіскованого будинку співачки-запроданки Таїсії Повалій разом із земельною ділянкою під ним.

Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха під час огляду об’єкта, передає Укрінформ.

За його словами, нерухомість перейшла в управління Фонду наприкінці 2025 року: зокрема, будинок у грудні, а земельна ділянка – восени.

Наразі Фонд розпочав первинний огляд об’єкта з фіксацією його стану та наявного майна.

"Після цього буде відібраний суб'єкт оцінки, який визначить вартість. Далі ФДМУ проведе рецензування і виставить на продаж обидва об'єкти – будинок і земельну ділянку. Орієнтовно це займає близько чотирьох місяців. Після цього плануємо оголосити аукціон", - зазначив Наталуха.

Кошти від реалізації активів спрямують до державного бюджету, зокрема на підтримку Збройних сил України.

Очільник ФДМ також зауважив, що об’єкт включає не лише саму будівлю, а й майно всередині, зокрема - предмети побуту та інші речі, які також враховуватимуться під час оцінки. Подальшу долю цього майна визначатиме новий власник після придбання на відкритому аукціоні.

