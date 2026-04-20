ФДМ готує до продажу конфіскований будинок Таїсії Повалій під Києвом

Фонд державного майна розпочав процедуру підготовки до продажу конфіскованого будинку співачки-запроданки Таїсії Повалій разом із земельною ділянкою під ним.
Про це повідомив голова ФДМУ Дмитро Наталуха під час огляду об’єкта, передає Укрінформ.
За його словами, нерухомість перейшла в управління Фонду наприкінці 2025 року: зокрема, будинок у грудні, а земельна ділянка – восени.
Наразі Фонд розпочав первинний огляд об’єкта з фіксацією його стану та наявного майна.
"Після цього буде відібраний суб'єкт оцінки, який визначить вартість. Далі ФДМУ проведе рецензування і виставить на продаж обидва об'єкти – будинок і земельну ділянку. Орієнтовно це займає близько чотирьох місяців. Після цього плануємо оголосити аукціон", - зазначив Наталуха.
Кошти від реалізації активів спрямують до державного бюджету, зокрема на підтримку Збройних сил України.
Очільник ФДМ також зауважив, що об’єкт включає не лише саму будівлю, а й майно всередині, зокрема - предмети побуту та інші речі, які також враховуватимуться під час оцінки. Подальшу долю цього майна визначатиме новий власник після придбання на відкритому аукціоні.
Контекст
- Таїсія Повалій - українська співачка, яка з 2014 року фактично проживає та працює в Росії, займаючи активну проросійську позицію, підтримуючи агресію РФ проти України та поширюючи пропаганду. Не зважаючи на те, що Росія захопила Крим та вторглася на Донбас, після 2014 року вона продовжувала їздити в Росію і дякувала росіянам за прийом. Більше того одразу після анексії Криму Повалій їздила туди з концертом до "Дня Росії".
- Після 2022 року Повалій активно підтримувала російське воєнне вторгнення і пропаганду, вона також потрапила під санкції України.
- У лютому 2024 року Повалій отримала підозру від СБУ за трьома статтями: державна зрада, заклик до окупації України та пропаганда війни
- У 2024 році Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію її майна, а у квітні 2026 року триповерховий будинок під Києвом остаточно перейшов у власність держави.