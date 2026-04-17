Bloomberg: Ціни на нафту і газ різко знизилися після заяви Ірану про відкриття Ормузької протоки

Ф’ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі знизилися майже до 90 доларів за барель.

Світові ціни на нафту та природний газ різко впали після заяви Ірану про розблокування Ормузької протоки, пише Bloomberg.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що протоку "оголошено повністю відкритою". Ця новина одразу вплинула на енергетичні ринки: ф’ючерси на нафту марки Brent на лондонській біржі знизилися майже до 90 доларів за барель, перервавши попереднє зростання. Водночас американська нафта West Texas Intermediate подешевшала до близько 85 доларів за барель.

Європейський ринок газу також відреагував — ціни на природний газ впали на 9,8%, до рівня приблизно 38 євро за мегават-годину.

Аналітики пояснюють таку динаміку очікуваннями зниження геополітичних ризиків. "Ринок зараз вважає, що війна та закриття протоки закінчилися", — зазначив головний аналітик Global Risk Management Арне Ломанн Расмуссен.

Водночас аналітик застерігає, розблокування протоки стосується лише суден, які рухаються вздовж узбережжя Ірану, що ставить під сумнів повноцінне відновлення судноплавства.