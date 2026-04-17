У міністерстві оборони України роз’яснили нарахування виплат військовослужбовцям при встановленні інвалідності.

Як розповіли там, порядок та розміри нарахування одноразової грошової допомоги у разі встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності у 2026 році регулюються оновленими показниками державного бюджету, що безпосередньо впливає на підсумкові суми, які отримують захисники.

Розмір допомоги прив’язаний до прожиткового мінімуму (ПМ) для працездатних осіб станом на 1 січня року, в якому встановлено інвалідність.

Згідно із законом про Держбюджет на 2026 рік, цей показник становить 3 328 грн.

Якщо інвалідність пов'язана із захистом Батьківщини або виконанням обов'язків військової служби (поранення, контузія, травма, каліцтво), розмір допомоги визначається так:

для I групи – 400-кратний ПМ, що становить 1 331 200 грн;

для ІІ групи – 300-кратний ПМ, тобто 998 400 грн;

для ІІІ групи – 250-кратний ПМ, що дорівнює 832 000 грн.

Якщо інвалідність пов'язана з проходженням військової служби (захворювання або нещасний випадок, не пов'язані безпосередньо з бойовими діями), суми є такими:

для I групи – 120-кратний ПМ або 399 360 грн;

для ІІ групи – 300-кратний ПМ, тобто 299 520 грн;

для ІІІ групи – 250-кратний ПМ, що становить 232 960 грн.

Ті самі суми (120/90/70 кратних ПМ) передбачені для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов'язаних на зборах.

Якщо за результатами оцінювання повсякденного функціонування людини встановили відсоток втрати працездатності без встановлення групи інвалідності, пов’язаний із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, розмір одноразової грошової допомоги визначається пропорційно встановленому відсотку втрати працездатності та становить:

для військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, а також мобілізованих – відсоток від 70-кратного прожиткового мінімуму (232 960 грн);

для військовослужбовців строкової служби, резервістів і військовозобов’язаних, призваних на збори, – відсоток від 50-кратного прожиткового мінімуму (166 400 грн).

Наприклад, для контрактників та мобілізованих при встановленні 20% втрати працездатності розмір одноразової допомоги складатиме 46 592 грн.

Якщо за результатами переогляду встановлено вищу групу інвалідності або змінено її причинний зв'язок, то виплачується різниця між новою та раніше отриманою сумою (з урахуванням ПМ на 1 січня року первинного встановлення інвалідності).

Для отримання ОГД діючі військовослужбовці звертаються до своєї військової частини, звільнені – до ТЦК та СП. Встановлення інвалідності не є остаточною крапкою у питанні виплат. Якщо стан здоров'я погіршиться і групу буде підвищено під час переогляду, закон гарантує право на доплату різниці.